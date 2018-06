L'indépendant souvent exclu du chômage

Le Syndicat neutre des indépendants plaide pour l’octroi d’une allocation de chômage pour tout indépendant qui met un terme à son activité, volontairement ou non.

Or, malgré l’élargissement du dispositif en 2017, le nombre d’indépendants qui ont bénéficié de cette assistance n’a cessé de diminuer. Le Syndicat neutre des indépendants (SNI) épingle deux raisons à cela. D’une part, le droit passerelle reste trop peu connu. "Les caisses d’assurances sociales envoient bel et bien les informations relatives au droit passerelle au failli, mais c’est le curateur qui les reçoit, tout comme le reste de la correspondance, et il ne les transmet pas toujours à l’entrepreneur en faillite", dénonce le SNI.