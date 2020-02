L'indice pivot franchi, les allocations augmentent

Ce léger repli de l'inflation n'empêche toutefois pas l'indice pivot (fixé à 107,20 points) d'être dépassé. Ce qui a pour conséquence de déclencher l'indexation de 2% des allocations sociales et des pensions en mars et des salaires dans la fonction publique en avril.

L'effet Saint-Valentin

Les produits ayant exercé l'impact haussier le plus significatif en février étaient les légumes, les boissons alcoolisées, les fleurs et les plantes, les fruits ainsi que le poisson et les fruits de mer. Comme chaque année, la plus forte hausse concernait les roses en raison de la Saint-Valentin.