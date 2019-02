L'inertie de la Belgique exaspère la Commission européenne

Au cours des dernières années, la Belgique a instauré trop peu de mesures structurelles visant à assainir les finances publiques et à redynamiser l’économie, estime la Commission. Qui souligne que notre pays a besoin de toute urgence de réinvestir dans son enseignement et ses infrastructures s’il veut tirer parti de la transition énergétique et des innovations qui l’accompagnent, et ainsi accroître son potentiel de croissance économique.