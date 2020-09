L’inflation accélère timidement à 0,9%

Impact de la sécheresse

En ce qui concerne l'alimentation, l’inflation s'élève désormais à 3,66%, contre 3,56% en août et 3,48% en juillet. Les fruits et légumes frais ont coûté respectivement 12,7% et 4,3% de plus qu'en septembre 2019. Ces hausses de prix résultent d’une diminution de certaines récoltes suite à la sécheresse.