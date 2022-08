L'inflation belge au plus haut depuis 1976

Le mois de juillet avait été marqué par une légère pause dans l'emballement des prix qui sévit depuis un an, avec une inflation à 9,62% contre 9,65% en juin. Aujourd'hui, l'inflation repart donc à la hausse. Avec 9,94%, l'inflation est au plus haut depuis mars 1976, lorsqu'on était à 9,96%.

Effets de second tour

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a également progressé. Elle s'établit à 5,74% en août, contre 5,49% en juillet. Il s’agit d'une conséquence de la hausse de l’inflation des produits alimentaires transformés et des services. Autrement dit, l'inflation est en train de se propager à l'ensemble des biens et services. Ce qu'on appelle aussi les effets de second tour.