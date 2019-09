L'inflation belge passe sous la barre de 1%

L'inflation belge est passée sous la barre de 1% en septembre et s'élève à 0,80%, et atteint ainsi son plus bas niveau depuis août 2015.

A la hausse ↑

A la baisse ↓

Les billets d'avion affichent ce mois une baisse moyenne de 12,9%. Les chambres d’hôtel et les villages de vacances et campings ont diminué de respectivement 9,7% et 7,5% en moyenne. Les prix du pain et des céréales ont diminué de 1,6%. Les produits laitiers ont connu une baisse de prix de 1,9% par rapport au mois précédent.