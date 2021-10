L'inflation n'en finit pas de battre de records

Cette nouvelle progression de l'inflation en Belgique est due à l'énergie, dont les prix ont augmenté de 30% sur un an.

Un record de plus pour l'inflation, qui n'avait pas atteint un tel niveau depuis 13 ans. Entre septembre et octobre, l'inflation a bondi de 2,86% à 4,16% en Belgique. En août, on était encore à 2,73%