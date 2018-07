En juillet, l'inflation progresse à 2,17% (contre 2,08% le mois dernier). L’indice des prix à la consommation grimpe à 107,43 points (+0,41 point). Si le prix des fruits, de la viande et des city trips diminue, les chambres d'hôtel, les billets d'avion et l'électricité coûtent plus cher.