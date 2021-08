L'inflation progresse à 2,73% et dépasse l'indice-pivot

Il faut débourser 17,4% de plus qu'il y a un an pour payer l'électricité et 49,4% pour le gaz.

La hausse des prix de l'énergie est la principale cause de l'accélération de l'inflation en Belgique au mois d'août.

L'inflation a progressé en août de 2,27% à 2,73%, indique, ce lundi, l'office de statistiques Statbel. Elle s'élevait encore à 1,63% en juin. L'indice des prix à la consommation a progressé en août de 0,58 point tandis que l'indice santé lissé s'est établi à 109,57 points. L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est ainsi dépassé.

+17,15% L'inflation de l'énergie atteint 17,15% en août, contre 14,66% en juillet et 10,80% en juin.

Sur base de l'indice santé, l'inflation est de 2,30%, contre 1,83% en juillet et 1,14% en juin, ajoute Statbel. La forte hausse de l'inflation ces derniers mois est due aux produits énergétiques, explique Statbel. Hors énergie, l'inflation s'affiche en hausse, à 1,40%, contre 1,13% en juillet et 0,91% en juin.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 1,65%, contre 1,43% en juillet et 1,10% en juin.

Les prix de l'énergie en forte hausse

La hausse des prix de l'énergie est ainsi la principale cause de l'augmentation de l'inflation. L'inflation de l'énergie atteint 17,15% en août, contre 14,66% en juillet et 10,80% en juin. Il faut débourser 17,4% de plus qu'il y a un an pour payer l'électricité, un niveau jamais atteint.

La hausse atteint même +49,4% pour le gaz. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a reculé de 13% en un an. Les carburants coûtent, eux, 15,4% de plus qu'il y a un an.

