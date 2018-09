L'inflation progresse de 2,24% à 2,35%.

Contrairement au mois précédent, l’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 107,20 points, n’est pas dépassé.

Les principales hausses de prix ont concerné ce mois-ci les fruits, les légumes, le gasoil de chauffage, les carburants et les voyages à l’étranger. Ces hausses ont été principalement compensées par la baisse des prix des tickets d’avion, des chambres d’hôtel, du pain et des céréales, du sucre, du chocolat et de la confiture ainsi que des villages de vacances.