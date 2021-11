L'inflation s'envole à 5,64%

L'inflation observée en novembre a atteint un niveau qui n'avait plus été vu depuis l'été 2008 en Belgique. En cause toujours, la flambée des prix de l'énergie.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, était de 2,14% en novembre, contre 1,95% au mois d'octobre.

Les produits qui ont le plus augmenté en novembre sont le gaz naturel (+116,4% sur un an), l'électricité (+41,8%) et les carburants (+32,2%). À l'inverse, les appareils de télévision (-10,1%), les fruits frais (-4,8%) et les fruits de mer (-3,2%) ont enregistré les plus importantes baisses de prix.