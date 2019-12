La BNB appelle à stopper l'hémorragie budgétaire...

La croissance belge est plus solide que prévue et les ménages ont vu leur revenu disponible augmenter, note la Banque nationale. Par contre, elle invite à corriger rapidement la situation budgétaire.

En cette fin d’année, le message que délivre la Banque nationale dans ses nouvelles prévisions semestrielles est double. D’une part, l’économie belge s’est montrée nettement plus robuste que la moyenne de la zone euro . D’autre part, la situation budgétaire est inquiétante et nécessite une correction rapide.

En ce qui concerne la croissance, celle-ci atteindra encore 1,3% du Produit intérieur brut (PIB) cette année et ne reculera que progressivement jusque 1% en 2022. Et ce, dans un contexte marqué par l’incertitude politique autour du Brexit et la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. La croissance belge sera supérieure à celle de la zone euro en 2019 (1,3% en Belgique contre 1,2% dans la zone euro) et 2020 (1,2% contre 1,1%). Ce n’était plus arrivé depuis 2010-2011.