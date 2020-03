La BNB cherche des femmes pour son Conseil de régence

Le gouvernement et la Banque nationale sont à la recherche de toute urgence de six femmes pour son Conseil de régence pour y éliminer les déséquilibres de genre. L'une de ces femmes, néerlandophone, deviendra présidente du Conseil de régence.

Suite à un changement législatif du ministre des Finances Alexander De Croo (Open VLD) en mai de l'année dernière, juste avant les élections, le Conseil de régence de la Banque nationale doit désormais être composé d'au moins un tiers de femmes . Le Conseil de régence est le conseil d'administration de la Banque nationale. Il approuve les comptes annuels et la répartition des bénéfices. La situation de l'économie belge y est également régulièrement discutée.

Pour le moment, ce conseil de 13 personnes ne compte qu'une seule femme, l'entrepreneure Fabienne Bister. Le comité de direction de la Banque nationale, fort de six personnes, ne compte que des hommes. Les administrateurs font également partie du Conseil de régence, aux côtés de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs et de certains membres désignés par le gouvernement.