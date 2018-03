La BNB offre un dividende en baisse de 9%

La Banque nationale de Belgique prévoit au titre de son exercice 2017 un dividende brut de 127,63 euros par action, soit une diminution de 9,3% par rapport à l’exercice 2016. L'Etat touchera, lui, plus de 260 millions d'euros.

La Banque nationale de Belgique a réalisé en 2017 un bénéfice net de 633 millions d’euros, soit cinq millions de moins que l'année précédente. Le produit net d’intérêt a augmenté fortement (+290 millions d’euros), compensé partiellement par l’augmentation de la contribution de la Banque au revenu monétaire (-208 millions d’euros) et la diminution des résultats nets des opérations financières (-32 millions d’euros). L’impôt des sociétés a quant à lui augmenté de 39 millions d’euros.

Les hausses de taux d’intérêt en euros et en dollars ont provoqué la diminution des plus-values non réalisées sur titres. En euros, les gains en capital réalisés ont diminué de 10 millions d’euros. Par contre, en dollars, les baisses temporaires de taux d’intérêt au premier semestre ont permis à la Banque de réaliser des gains en capital sur titres plus importants (+17 millions d’euros)