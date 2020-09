La BNB prévoit un PIB en hausse de 8% au troisième trimestre

La reprise de la consommation privée ne serait toutefois que partielle en raison de la recrudescence du Covid-19. "La crainte d’être contaminé et les mesures de confinement, restantes ou renforcées, continuent à freiner la consommation", signale la BNB.

Épargne de précaution

"La crise du Covid-19 a comprimé les recettes et les marges bénéficiaires des entreprises, et les perspectives de demande sont toujours faibles et très incertaines, ce qui est préjudiciable aux investissements", note encore la BNB.