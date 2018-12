La BNB prévoit un ralentissement de la croissance

• Croissance. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) se tasse graduellement, passant de 1,7% en 2017 à 1,5% en 2018, 1,4% en 2019, 1,3% en 2020 et 1,2% en 2021. Cette croissance sera essentiellement soutenue par la consommation des ménages. Le revenu disponible sera dopé en 2019 par le mécanisme d’indexation des salaires et par la baisse des prix du pétrole. A cela s’ajoute le tax shift qui, au 1er janvier 2019, passera un nouveau palier, synonyme de 140 euros nets par mois en plus pour les salaires les plus modestes.