"La Belgique a un gros problème de productivité"

La Belgique se positionne à l'avant-dernière place du classement européen des gains de productivité. Le Conseil national de productivité met en cause essentiellement trois raisons: la baisse de la valeur ajoutée, le faible nombre d'heures prestées et le manque de dynamisme pour entreprendre.

Quel est le problème?

Et cette glissade se voit dans la prospérité globale de notre pays. Parmi les pays membres de l'OCDE, en termes de niveau de PIB par habitant, la Belgique est passée du 11e rang en 1970 au 13e rang en 2018. Parmi les causes de la baisse de la productivité, on trouve la baisse de la valeur ajoutée réalisée par les entreprises. Un phénomène masqué par des entreprises performantes au niveau international (biotechs, pharma...). Autre facteur: le nombre d'heures de travail par habitant, relativement faible chez nous. Le manque de dynamisme entrepreneurial joue un rôle également.