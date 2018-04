La Belgique affiche un des taux d'endettement les plus élevés d'Europe

La zone euro a enregistré une réduction des dettes publiques et du niveau de déficit de ses membres. La tendance à la baisse est aussi observée en Belgique, qui reste toutefois parmi les États les plus endettés d'Europe.

La Belgique affichait à la fin de l'année 2017 un ratio de dette publique par rapport au PIB de 103,1% contre 105,9 % en 2016 et 107% en 2014, année du pic. Même si ce taux est en amélioration, il représente l'un des taux les plus élevés de l'Union européenne, selon les données d'Eurostat, l'office statistique européen.

Seuls trois pays affichent un ratio plus élevé:

A contrario, les ratios les plus faibles ont été relevés:

Concernant le ratio du déficit public par rapport au PIB, il a baissé dans la zone euro, passant de 1,5% en 2016 à 0,9% en 2017. Dans l'UE28, il est passé de 1,6% à 1%. Malte (+3,9%), Chypre (+1,8%) et la République tchèque (+1,6%) ont affiché un excédent public tandis que la Slovénie a atteint un solde budgétaire à l'équilibre. Les déficits les plus faibles ont été relevés en Irlande et en Estonie (-0,3% chacun).