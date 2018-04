La Belgique, championne de la taxation. Que faire?

L'OCDE a étudié et comparé l'imposition des salaires parmi ses membres, c'est-à-dire les 35 pays les plus industrialisés. En Belgique, l'on retient que notre pays observe le coin fiscal le plus élevé pour les travailleurs célibataires sans enfants rémunérés au salaire moyen. Et aussi, si l'on prend une famille avec deux enfants et deux salaires, la Belgique reste en tête des pays les plus taxés.

Le tax shift contient des mesures encourageantes, comme les réductions de cotisations patronales, très appréciées par les employeurs. Ce qui m’ennuie en revanche, c’est la quasi-absence de progressivité. On est taxé au taux marginal à partir de 39.000 euros bruts par an. Si on prend on compte les additionnels communaux, on arrive à des taux de taxation de 53,5% voire 57% dans certaines communes wallonnes sur des salaires de 39.000 euros. C’est hallucinant. En Allemagne et aux Pays-Bas, les cotisations sociales sont beaucoup plus basses. En France, les travailleurs sont également moins taxés: l’abattement fiscal se pratique au niveau marginal alors que, chez nous, les quotités exemptées s’appliquent aux tranches les plus basses. Par contre, les cotisations patronales (45%) sont plus élevées.