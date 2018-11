La Belgique compte pas moins de 350.000 sociétés fantômes

Quelque 350.000 entreprises belges ne sont actives que sur papier, selon les chiffres du bureau Graydon. Il s'agit de sociétés fantômes (ou dormantes), qui ne sont pas ou plus réellement actives sur notre territoire et n'existent donc que sur papier.

L'une des techniques pour détecter les sociétés fantômes est de voir qui ne dépose pas ses comptes annuels en temps et en heure. La Justice compte quelque 130.000 sociétés dans ce cas , mais l'ampleur du phénomène est bien plus large selon Graydon, qui estime que la définition utilisée est trop restrictive. D'autres signes peuvent indiquer qu'une société n'est pas active.

Du pain bénit pour les fraudeurs

Les entreprises fantômes augmentent le risque de corruption financière pour les entreprises qui, elles, ne "dorment" pas. Elles sont en effet une proie facile pour les fraudeurs. 60% de toutes les fraudes sont commises via des sociétés fantômes ou via le recouvrement d'une telle société. Pour 3.000 à 4.000 euros, on peut reprendre une telle entreprise et relancer une activité.