La Belgique compte plus d'invalides que la moyenne en Europe

L'augmentation de la part de malades et d'invalides ne serait pas une conséquence de la politique d'activation plus ferme du régime de chômage, d'après Randstad. Ce sont les garde-fous qui n'opèrent pas assez.

La progression du taux de malades et d'invalides a bien plus augmenté en Belgique au cours des dix dernières années que dans le reste de l'Europe . C'est ce que pointe une étude de Randstad.

"La Belgique affiche un taux élevé (6,4%) d'inactifs pour cause de maladie et/ou d'invalidité. La moyenne européenne s'élève à 4,3%", et l'écart avec le reste du continent s'est "considérablement creusé" depuis 2010 , passant de 0,7 point de pourcentage à 2,1 en 2019.

L'étude pointe que "ce ne sont pas les pays abritant la population la plus âgée (Allemagne et Italie) qui comptent le plus de malades et d'invalides".