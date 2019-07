La Belgique emploie de plus en plus de personnel détaché

Chez nous, le détachement est généralement associé au dumping social, qui sévit notamment dans les secteurs de la construction et du transport où ces travailleurs doivent se contenter de très bas salaires, dans des conditions souvent proches de l’exploitation pure et simple. Mais, selon le professeur Ive Marx, la motivation des employeurs va bien au-delà de la question des coûts. "Les pénuries sur le marché du travail sont au moins aussi importantes , souligne le chercheur. Ainsi, la moitié de l’ensemble des détachés est originaire des États membres de l’Europe de l’Ouest et du Sud, où les salaires sont plus élevés qu’en Europe de l’Est. Cela prouve bien que la rémunération n’explique pas tout. Le type de secteurs qui ont recours au personnel détaché montre aussi que le coût du travail n’est pas la raison principale: si la construction et le transport en sont les plus gros employeurs, on retrouve aussi les secteurs du métal, de l’alimentation et de la pétrochimie. Ces derniers recrutent en masse du personnel détaché ayant un profil technique très qualifié. "