"La Belgique étouffe sous le dioxyde d'azote"

Techniquement, comment ça marche?

Un nouveau satellite de l'ESA permet d'étudier et de comparer les sources d'émission de dioxyde d'azote les plus polluantes au monde. Il observe des colonnes verticales de pollution atmosphérique et identifie les grandes sources et les points chauds de pollution de l'air qui, dans la pratique, conduisent à l'inhalation de concentrations plus élevées en polluants par les êtres humains.