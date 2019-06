La Belgique n'a pas eu chaud durant cet hiver (électrique)

A-t-on frôlé la pénurie d'électricité, alors que la disponibilité des réacteurs nucléaires était au plus bas d'octobre à décembre? Pour le savoir, la Creg a décortiqué l'hiver 2018-2019.

Cela commence à ressembler à un classique. Avant que les températures ne chutent, la Belgique s'interroge: disposera-t-elle de suffisamment d'électricité afin de passer l'hier au chaud (et au clair)? L'hiver 2018-2019 n'a pas fait exception, au contraire; on se rappellera que fin septembre, le risque de délestage avait signé son grand retour sur les radars médiatiques.

Délestage qui ne s'est pas manifesté, a pu constater le pays avec un certain contentement, l'hiver se terminant même avec des surplus d'électricité. Pourquoi? Comment le marché de l'électricité a-t-il réagi à l'indisponibilité partielle de l'atome en Belgique? La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg, le gendarme du secteur) s'est penchée sur la période courant d'octobre 2018 à février 2019. Tentons de résumer.

Un hiver critique...

Sur papier, les frimas de la fin 2018 et du début 2019 s'annonçaient périlleux. Parce que la capacité nucléaire disponible était historiquement basse. Parole de la Creg. "On n'avait encore jamais vu cela." Entre octobre et décembre 2018, une moyenne de 1.421 MW manquait à l'appel, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. "Certaines semaines, un seul réacteur était disponible." Ce qui s'est évidemment répercuté dans le mix énergétique belge. Où le nucléaire ne pesait que 19% d'octobre à décembre 2018, contre 46% durant la même période de 2017 (et 42% à la fin 2016). Gaz naturel (36%) et importations (27%) ont, essentiellement, dû prendre le relais.

mais clément...

"L'hiver 2018-2019 a été marqué par des températures relativement clémentes par rapport à celles constatées les hivers précédents", écrit la Creg. À l'exception du mois de janvier, qui s'est montré un brin plus frisquet que d'habitude, sans excès toutefois. Autrement dit, le froid n'a pas trop mordu la Belgique. Ce qui fait que la charge moyenne constatée sur le réseau d'Elia, le gestionnaire du réseau de transport à haute tension, se situait un rien en deçà des moyennes constatées lors des cinq hivers précédents.

et anticipé.

Ajoutons à cela que l'ensemble des acteurs du marché ont fait preuve d'anticipation, qu'il s'agisse de mise sur le marché de capacités additionnelles (voire de secours) ou d'introduction de mécanismes de gestion de la demande, en passant par le relèvement des capacités maximales d'importation du réseau belge.

Résultat: pas de souci...

Malgré les craintes, à tout moment entre octobre et février, les capacités de production disponibles étaient suffisamment nombreuses pour répondre à la demande. En moyenne, les capacités domestiques permettaient même de couvrir la charge sur le réseau d'Elia. En moyenne dit-on bien, les importations s'étant avérées nécessaires lors des périodes de charge maximale, soit de forte demande, essentiellement entre octobre et décembre. La Creg s'est également penchée sur les six journées durant lesquels les prix de marché ont franchi le cap des 300 euros du MWh. Avec, à chaque fois, cette conclusion similaire. "La Belgique était loin d'un problème de sécurité d'approvisionnement."

et un faible impact sur la facture.

Ménages et PME ont-ils senti passer ce risque théorique? Environ 60% d'entre eux ont souscrit un contrat avec un prix fixe, rappelle la Creg. Si celui-ci a été conclu avant le quatrième trimestre de 2018 ou après le second trimestre 2019, l'impact financier de cet hiver redouté est logiquement nul. Par contre, pour peu que la signature ait été apposée durant cette période sensible, la Creg a chiffré l'impact annuel maximal à 91 euros (pour la consommation moyenne d'un ménage). Et recommande aux consommateurs concernés de vérifier s'ils n'auraient pas avantage, à présent, à s'offrir un contrat meilleur marché.