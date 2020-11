La Belgique peine à mettre au travail ses immigrés

C’est l’un des principaux constats dressés par une étude commandée en 2018 par le ministre des Finances de l’époque, Johan Van Overtveldt (N-VA) , auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB). L’étude vise à évaluer l’impact économique de l’immigration, plus particulièrement son incidence sur les finances publiques en termes de contribution aux recettes et dépenses publiques.

S’il a fallu plus de deux ans pour finaliser cette étude, ce n’est pas parce que le sujet est politiquement sensible , mais simplement parce qu’il s’agit d’un domaine qui n’appartient pas au «core business» de la Banque nationale, assure le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch. Tous les chiffres repris dans l’étude s’arrêtent en 2016.

En 2016 donc, selon la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), la population immigrée en Belgique s’élevait à 30% de la population totale (14% d’Européens et 16% de non-Européens). A Bruxelles, les non-Européens sont 45%, contre 13% en Flandre et 13% en Wallonie. Précisons qu’une bonne partie de la population immigrée dispose de la nationalité belge.

Faible taux d’emploi

Le taux d’emploi s’améliore toutefois entre la première et la deuxième génération, même si elle reste toujours en retrait (62%) par rapport aux Belges de souche. Mais cela suffit pour que la contribution nette aux finances publiques des immigrés de deuxième génération soit supérieure à celle des natifs. C’est le résultat d’une structure d’âge plus jeune qui compense largement le taux d’emploi inférieur. Les Belges de souche, eux, sont confrontés au vieillissement avec des pensions qui pèsent de plus en plus sur les finances publiques.