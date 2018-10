La Belgique peu exposée au protectionnisme américain

L’impact sur l’économie belge des mesures prises jusqu’ici par Trump est assez limité. Les conséquences seraient par contre plus graves si les tensions devaient dégénérer.

Les mesures protectionnistes prises par les États-Unis et les représailles de leurs partenaires commerciaux ont eu un impact limité sur l’économie belge. Du moins jusqu’ici. Par contre, si la situation devait dégénérer en guerre commerciale ouverte, les conséquences seraient "autrement plus dommageables", prévient la Banque nationale (BNB) dans une étude dont voici les points saillants.

1/ Ampleur des échanges belgo-américains. Sur la totalité des importations américaines de biens et de services, la valeur ajoutée belge s’élevait à 4,1% du PIB belge sur la période 2009-2011. Ce pourcentage est inférieur à celui des partenaires traditionnels des États-Unis, comme le Canada, le Mexique ou le Royaume-Uni, mais il est plus élevé que pour d’autres pays européens, l’Allemagne ou la France par exemple.

Ces 4,1% comprennent 3,1% d’exportations directes de la Belgique vers les États-Unis et 1% de contribution belge indirecte aux importations américaines. Certaines firmes belges produisent en effet des pièces détachées qui entrent dans la fabrication de produits étrangers destinés au marché américain. C’est le cas par exemple des pièces détachées fabriquées en Belgique et intégrées aux chaînes de montage des voitures allemandes exportées aux États-Unis.

2/ Acier, aluminium et automobile. Les mesures prises jusqu’ici par l’administration Trump touchent principalement l’acier, l’aluminium et l’automobile.

La valeur ajoutée belge dans les importations américaines de métaux de base – qui incluent l’acier et l’aluminium – se chiffre à 0,07% du PIB belge.

Quant à la valeur ajoutée belge dans les importations automobiles (voitures, remorques et semi‑remorques) aux Etats-Unis, elle représentait 0,14% du PIB belge en 2009-2011. Cette contribution est essentiellement indirecte, et elle pénètre le marché américain au travers des importations de voitures en provenance d’Allemagne et, dans une moindre mesure, de pays asiatiques.

"Il ne faudrait cependant pas sous-estimer l’incidence négative sur les filières concernées et sur leurs chaînes de fournisseurs", précise la BNB, dont les simulations montrent que les arrondissements d’Anvers, Ath, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Dinant, Hal-Vilvorde, Huy, Liège, Mons, Philippeville et Tongres sont les plus vulnérables sur ce plan.

3/ Le rôle de la Chine. En tant que fournisseur de la Chine et des États-Unis, la Belgique est indirectement impliquée dans les échanges commerciaux entre ces deux pays. Elle contribuait aux exportations chinoises vers les États-Unis à hauteur de 0,14% du PIB en 2009-2011. Ainsi, la Belgique est impliquée dans les ventes chinoises d’équipements (électriques, informatiques ou optiques) à destination du marché américain.

Au niveau des exportations américaines vers la Chine, la contribution belge concerne principalement des produits chimiques et pharmaceutiques. Elle est assez faible, atteignant à peine 0,03% du PIB. La Belgique est dès lors cinq fois moins exposée aux exportations américaines vers la Chine qu’elle ne l’est aux ventes chinoises aux États-Unis.

C’est paradoxal quand on sait que la Belgique exporte plus vers les États-Unis que vers la Chine. L’explication tient au poids beaucoup plus important des exportations chinoises vers les États-Unis que les exportations américaines vers la Chine.

4/ Gare au risque d’escalade. À ce stade, il n’y a pas péril en la demeure, rassure la BNB. "Les barrières tarifaires dressées jusqu’ici par les États-Unis et les représailles de leurs partenaires commerciaux ne représentent qu’une fraction du commerce international et ont somme toute une portée macroéconomique réduite."