La Belgique sanctionnée par l'Europe pour son internet à haut débit

La Cour de justice de l’Union européenne impose à la Belgique une astreinte de 5.000 euros par jour pour non transposition de la directive relative à l'internet à haut débit. La directive devait être transposée en droit national pour le 1er janvier 2016 au plus tard, mais ce n'est toujours pas le cas en Région bruxelloise.

La Belgique, et plus particulièrement le gouvernement bruxellois, se fait taper sur les doigts par l'Europe. La Cour de Justice de l'UE (CJUE) vient de condamner notre pays à une astreinte journalière de 5.000 euros. En cause: la non-transposition d'une directive européenne sur le déploiement de l'internet rapide par la Région bruxelloise. Cela faisait plus de deux ans que cette directive adoptée en 2014 devait être transposée dans le droit belge.