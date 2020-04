La Belgique tarde à protéger ses entreprises clés

Les crises ont la propriété d’ouvrir l’appétit d’investisseurs en quête de bonnes affaires. Au risque dans certains cas de mettre en péril l’autonomie stratégique des États. Dès avril, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, mettait en garde contre "les effets géopolitiques de la pandémie" si la crise économique qu’elle provoque rend "certains alliés plus vulnérables à des situations où des infrastructures critiques peuvent être vendues". Son mot d’ordre aux membres de l’alliance : assurez la résilience de vos industries et infrastructures critiques.

La Wallonie tranchera en juin

L’affaire Eandis a certes poussé la Flandre à se doter d’un décret qui permet au gouvernement de mettre son veto sur certains investissements. Dans le sud du pays rien n’est arrêté pour l’instant, mais "le décret wallon est une option à l'étude", indique-t-on au cabinet du ministre de l’Économie Willy Borsus . La réflexion, entamée avant la crise, se trouve accélérée, et le gouvernement devrait trancher fin juin si cette piste est retenue ou non. Au fédéral au contraire, un projet de loi en gestation est "au point mort" en raison de la crise , indique-t-on au cabinet de sa collègue Nathalie Muylle.

En attendant, "le fait qu'il n'y ait pas a minima des mécanismes de concertation et d’échange d'informations entre entités belges autour de ces questions est un vrai problème", observe Thomas Renard, chercheur à l’Institut royal des relations internationales (Egmont). D’autant plus épineux, souligne-t-il, que le rôle des services de renseignements, fédéraux, est clé dans ce type d’évaluation.

L’Europe presse les États d’avancer

Une inquiétude récente

Au cours de la dernière crise, les investissements étrangers – et Chinois en particulier – n’ont pas fait l’objet d’une telle attention. La Commission européenne n’a par exemple pas froncé les sourcils face à la prise de contrôle des terminaux du Pirée par le consortium chinois Cosco - qui détient aussi 90% du terminal de Zeebruges, et qui contrôle les principaux terminaux de Valence et Bilbao. "Il y a dix ans, la Chine était avant tout vue comme un partenaire économique. Aujourd’hui, c’est plus compliqué : c’est toujours un partenaire, mais elle est aussi vue comme un acteur géopolitique majeur et une menace potentielle", observe Frans-Paul van der Putten, coordinateur du China Centre de l’institut néerlandais des relations internationales Clingendael.