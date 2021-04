La Belgique va passer au crible les investissements étrangers

Les hauts responsables de la Sûreté de l’État évitent de se retrouver sous les projecteurs. Mais, à l’automne dernier, Peter Lanssens, le directeur du service d’analyse de notre service de renseignement intérieur, a tout de même donné une conférence aux étudiants de la Vrije Universiteit Brussel. Selon lui, les investissements étrangers font partie des menaces potentielles pour notre pays. "Une des conséquences de la pandémie de Covid-19, et en particulier au niveau économique, c’est que des pays comme la Chine, sont à la recherche d’acquisitions stratégiques d’entreprises en difficulté . Des opportunités pourraient se présenter, notamment dans l’industrie de la haute technologie, ce qui permettrait à un pays de renforcer sa position stratégique et de s’établir sur le marché européen."

Treize États européens filtrent déjà les investissements étrangers. C’est notamment le cas de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Mais comment le mécanisme belge fonctionnera-t-il? Van Quickenborne: "L’objectif est de protéger nos infrastructures critiques, notamment dans les domaines de l’énergie, du transport, de la santé, de la communication et de la défense. Les investisseurs étrangers qui souhaitent prendre une participation dans une entreprise et obtenir 25% des droits de vote, devront en informer la Commission de screening des investissements."