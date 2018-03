La Cour constitutionnelle annule la TVA sur les jeux de hasard

"En soumettant les jeux de hasard et d’argent en ligne à la TVA, le législateur (fédéral, ndlr) a effectivement pris une mesure qui diminue la matière imposable en rendant plus chère et donc moins attrayante l’offre des jeux et paris concernés."

"En soumettant les jeux de hasard et d’argent en ligne à la TVA, le législateur (fédéral, ndlr) a effectivement pris une mesure qui diminue la matière imposable en rendant plus chère et donc moins attrayante l’offre des jeux et paris concernés", estime la Cour constitutionnelle. Or, poursuit-elle, "c’est au législateur régional, qui est compétent pour fixer le taux d’imposition et prévoir les exonérations à la taxe sur les jeux et paris, qu’il appartient en premier lieu de se prononcer sur le caractère souhaitable de l’effet de la mesure".