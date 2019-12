La FGTB appelle à une "grande manifestation" le 28 janvier

La FGTB qui entend lancer un vaste chantier de réflexions – et peut-être là, plus tard, des actions – autour de la Sécurité sociale, dont notre système va fêter prochainement (le 28 décembre) ses 75 ans. Une Sécurité sociale que le président de la FGTB estime "en danger" pour cause de sous-financement progressif. Pour lui, elle est pourtant "le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté en Belgique. Sans elle, le taux de pauvreté atteindrait chez nous les 40%, nous en sommes aujourd’hui avec elle à 15-16%, ce qui est déjà trop. C’est donc bien un outil efficace mais qui n’a pas aujourd’hui les moyens suffisants notamment pour arriver au bout de cette pauvreté. Elle est en danger oui, car la couverture sociale qu’elle offre à chacun est en train de diminuer, car on est en train de la priver de ses sources de financements".

Robert Vertenueil plaide dès lors un débat global, ouvert et serein, sur "les politiques menées récemment de réduction des cotisations sociales, ces salaires qui éludent les cotisations - et d’épingler les mesures de soutien, par exemple, au 1er emploi, qui coûterait 1 milliard à l’horizon 2024 -, il faut un débat serein et sérieux. Ces politiques sont-elles efficaces ? Personnellement, j’ai des doutes. Débat sur l’ampleur avec laquelle ces mesures la privent de revenus. Je n’ai pas dit qu’il fallait toutes les supprimer, mais cela vaut débat et inventaire". Et de plaider au final sur de possibles nouvelles sources de financement. Et là, la FGTB vient avec sa "petite" dernière idée en date : "la cotisation générale globale", sorte de nouvelle cotisation spéciale de solidarité au profit de la Sécurité sociale, dans la lignée en quelque sorte du Pacte social de Solidarité de décembre 1944 à la fin de la guerre. Ce qui ne manquera pas de faire l’objet de nombreux autres débats…