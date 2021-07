La FSMA met en garde contre de nouvelles plateformes de trading frauduleuses

L'Autorité des services et marchés financiers a mis à jour sa liste de sites financiers suspects, avec de nouveaux venus dans la fraude à l'investissement.

Au cours de ces dernières semaines, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu des plaintes de consommateurs au sujet de nouvelles plateformes frauduleuses de trading en ligne actives sur le marché belge.

Dans ce cadre, la FSMA déconseille vivement de donner suite aux offres de services financiers émanant des nouvelles plateformes de trading suivantes: Bitengecko, CryptoMatex, Deltamarket, Eiro-group, EuroStandarte, Finetero, FXCT Investments, Goldenrodfx, Kapitalfx, Profxmarket (cloned firm), Riva financial systems, Tradergy, TradeVtech et United asset finance limited.

Celles-ci tentent d’éveiller la curiosité de victimes potentielles en publiant de fausses publicités sur les réseaux sociaux . "On y voit souvent une personne connue présenter une méthode permettant de s’enrichir rapidement", souligne la FSMA. Les plateformes utilisent également des applications mobiles pour attirer les victimes.

Contact direct avec les malfaiteurs

Ces fausses publicités et applications mobiles font partie de l'offre d'une monnaie virtuelle ou d'une formation. Après avoir cliqué sur l’annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent en général rapidement un coup de fil des escrocs qui leur présentent une proposition concrète d’investissement (en actions, en produits d’investissement alternatifs, en monnaies virtuelles, etc.).