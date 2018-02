La Fondation polaire veut lever les incertitudes pesant sur les missions

La Fondation polaire vient d’introduire un recours en annulation contre la loi qui régit les activités en Antarctique. La législation est trop complexe et jugée trop répressive.

Il a d’abord fallu se pincer quand on s’est rendu compte que la Fondation polaire introduisait un recours en annulation devant la cour constitutionnelle. Dans sa ligne de mire? La loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l’environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique.

On pensait la "Pax Antarctica", signée le 30 juin dernier entre l’explorateur Alain Hubert et la Secrétaire d’État Zuhal Demir, aussi costaude que la banquise. Que les amateurs de grands frissons se rassurent, c’est bien le cas. Les relations entre les gestionnaires de la station Princesse Elisabeth et les autorités belges sont toujours au beau fixe et le recours en annulation introduit récemment ne l’a été qu’à titre conservatoire. De quoi s’agit-il alors?

Cela revient à dire que je ne peux pas sortir de la base une table de camping pliable si elle n’a pas été immatriculée au préalable. Quentin Debacker Juriste de la Fondation polaire

Incertitude juridique

L’idée de cette loi est avant tout de gérer les activités qui se déroulent en Antarctique sous juridiction de la Belgique. Jusque-là, rien d’anormal. Mais, comme nous l’ont expliqué Henri Tassenoy et Quentin Debacker, respectivement trésorier et juriste de la Fondation polaire, cette loi, telle qu’elle est agencée, crée de l’incertitude juridique par rapport au bon déroulement des missions en Antarctique. "On ne peut plus mener des missions à bien si, en cas de faute, on risque des peines de prison ou la suppression des permis pour une durée de cinq ans. Ce ne sont pas des conditions pour réaliser des missions dans un milieu hostile comme l’Antarctique", nous ont-ils expliqué.

C’est la complexité de la nouvelle loi, sa lenteur procédurale et les nombreux pouvoirs octroyés à la ministre de l’Environnement, Marie-Christine Marghem (MR). Complexité administrative qui se traduit notamment par la mise en place d’un registre des biens, un répertoire où devront figurer tous les biens ayant fait l’objet d’un permis d’environnement (octroyé par le SPF Environnement). "Cela revient à dire que je ne peux pas sortir de la base une table de camping pliable si elle n’a pas été immatriculée au préalable", nous a expliqué Quentin Debacker. Des problèmes administratifs qui pourraient également se poser lorsque des délégations étrangères arriveraient à la base avec des véhicules non immatriculés par la Belgique et, par essence, non repris dans le registre des biens.

Les textes précédents – et notamment le Protocole au traité sur l’Antarctique du 14 janvier 1998 – ne prévoyaient pas de permis pour les activités dont l’impact serait moindre, mineur ou transitoire. Dorénavant, pour ce type d’activités, il faut un permis dont le délai d’obtention est de 60 jours. Ce même délai peut monter à 120 jours si l’impact est plus important, avec une possibilité de plafonner à 180 jours (6 mois). Sachant qu’une mission en Antarctique dure 4 mois, il ne resterait que deux mois aux responsables de la mission pour obtenir les permis en question.

Pouvoir étendu

Ce qui gêne les responsables de la Fondation polaire, c’est aussi l’étendue des pouvoirs de la ministre de l’Environnement concernant l’octroi et le retrait des permis en question. L’article 8 de la nouvelle loi prévoit notamment que "des obligations additionnelles peuvent en outre être imposées au cours de la validité du permis". Ce qui ne fait que renforcer ce sentiment d’insécurité qui pèsera sur le bon déroulement des missions si rien ne change. Plus loin, l’article 17 permet à la ministre de retirer le permis de plein droit si "une activité faisant l’objet d’un permis n’est pas menée conformément aux conditions fixées par ce permis", dit la loi.

Enfin, tout manquement se trouve sanctionné par des peines administratives (interdiction d’octroi d’un permis pour une période pouvant aller jusqu’à 5 ans, tant pour des personnes physiques que morales) et pénales (emprisonnement de 8 jours à 2 ans et amendes de 25.000 à 250.000 euros).

On le voit, bon nombre de points de la nouvelle loi posent problème aux responsables de la Fondation polaire. Ils reprochent également à ce texte d’avoir été bricolé sur base d’une loi qui s’appliquait aux navires et aux avions en eaux internationales. Tout en sachant que cette loi, promulguée le 21 juillet 2017, est passée en catimini, près de trois semaines après la signature de la "Pax Antarctica" entre la Fondation et Zuhal Demir. Dès le début, les responsables de la Fondation polaire ont fait savoir qu’ils contestaient le texte et des discussions ont rapidement été mises en place avec des membres du cabinet de la ministre de l’Environnement. Ces discussions ont toujours cours actuellement, mais pour des questions de délais légaux, la Fondation devait introduire ce recours à titre conservatoire.

En attendant, à la station polaire Pincesse Elisabeth, la saison se termine doucement et, malgré une météo maussade, les équipes sur place sont satisfaites du travail effectué.