La PME familiale privilégie les rachats aux partenariats

Avec l’avènement de la nouvelle économie, cette stratégie risque de montrer ses limites. Une étude de Deloitte souligne que les partenariats sont plus avantageux et moins risqués.

Préserver l’indépendance

"Sachant que l’ADN familial est la clé de leur succès, les entreprises familiales sont généralement assez fermées et cherchent avant tout à préserver leur indépendance et leur image de marque. Céder par exemple des parts de l’entreprise constitue encore souvent un tabou" , observe Nikolaas Tahon, managing partner chez Deloitte Private.

Les acquisitions constituent la stratégie commerciale la plus souvent utilisée par les entreprises familiales (46%). Il faut dire que des exemples comme AB InBev ont montré à quel point cette stratégie pouvait s’avérer payante. Mais elle risque de l’être de moins en moins dans le futur , prévient-on chez Deloitte. La rapidité du changement induite par l’économie digitale ne laisse en effet plus le temps aux entreprises de digérer une acquisition.

Exemples à suivre

D’où la nécessité d’activer d’autres leviers , à commencer par les partenariats . Ainsi par exemple, l’entreprise Renson , basée à Waregem et active dans les systèmes de ventilation, vient de conclure une alliance stratégique avec Barco , un autre fleuron de Flandre-Occidentale, et Velux .

Ces exemples montrent que le partenariat dans un écosystème est souvent une option plus intéressante que le rachat d’un concurrent. "Lorsqu’on s’inscrit dans une alliance stratégique, il faut certes passer par une négociation afin de déterminer qui possède quoi et qui fait quoi, mais le risque est souvent plus dilué et c’est généralement moins onéreux que de procéder à une acquisition. C’est aussi plus rapide, explique Nikolaas Tahon. Et ce n’est pas parce qu’on fonctionne dans un écosystème qu’on abandonne ses valeurs."