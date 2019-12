La Russie et l'Ukraine signent le contrat pour le gaz vers l'Europe

Le nouveau contrat prévoit que Gazprom fera transiter via l'Ukraine au moins 65 milliards de mètres cubes en 2020.

La Russie et l'Ukraine ont signé un contrat sur le transit du gaz destiné à l'Europe, levant ainsi les craintes d'une nouvelle crise en plein hiver.

Kiev et Moscou ont annoncé avoir signé, après de difficiles négociations, un contrat sur le transit du gaz russe pour l'Europe via l'Ukraine. Cela permettra de poursuivre le transit du gaz après le 31 décembre, date d'expiration du contrat existant.

"L'Ukraine a signé un contrat de transit pour cinq ans", a annoncé sur Facebook le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "L'Europe sait que nous n'allons pas la laisser tomber."

L'accord entre Moscou et Kiev permet d'éviter une nouvelle guerre du gaz entre les deux voisins. Leurs précédentes disputes avaient affecté les approvisionnements européens en janvier 2006 et 2009. Si l'Europe reste très dépendante du gaz russe (35% de sa consommation), elle l'est beaucoup moins du transit ukrainien, qui a diminué de 40% ces quinze dernières années avec la construction de gazoducs contournant l'Ukraine.

Les termes du contrat

Le nouveau contrat prévoit que Gazprom fera transiter via l'Ukraine au moins 65 milliards de mètres cubes l'année prochaine, puis au moins 40 milliards par an de 2021 à 2024, a précisé le président Zelensky, ce qui devrait rapporter à Kiev plus de sept milliards de dollars au total.