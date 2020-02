La Wallonie évalue les options pour financer le tarif prosumer

Il faut cependant constater une évolution entre aujourd’hui et ce qui poussait à la fusion en 2018. Il y a deux ans, au moment où est apparu pour la dernière fois ce rêve d’unifier les 5 gestionnaires du réseau de distribution de gaz et d’électricité autour d’un GRD unique , la Wallonie était plongée en plein scandale Nethys. C’est alors qu’est arrivée l’idée de fusionner les GRD dans la foulée de la séparation du GRD liégeois Resa de Nethys.

Aujourd'hui, la fusion est mise dans la balance pour tenter de régler un autre problème: le tarif prosumer, véritable bourbier dans lequel s’est glissé le gouvernement PS-MR-Ecolo. En promettant aux 150.000 ménages qui détiennent des panneaux photovoltaïques de les exonérer du tarif jusqu’en 2025, le gouvernement s'est ramassé les critiques du Conseil d'État qui a rappelé que la fixation des tarifs est une prérogative exclusive du régulateur et donc de la Cwape. Cette dernière entendait ne pas faire autrement et appliquer le tarif dès janvier 2020.

Le faux débat de la fusion des GRD

"Pourquoi une économie liée à une fusion des GRD devrait s’appliquer aux seuls prosumers et non à tous les consommateurs?"

Ensuite, certains y voient un débat instrumentalisé. " Faire croire que fusionner les GRD va financer le tarif prosumer est faux. Il faut faire la distinction entre les économies dans les GRD et les grilles tarifaires. Une fusion n'influencera pas les tarifs et va imposer un plan de restructuration aux GRD", explique un acteur du dossier.

Roger le Bussy, directeur de la régie électrique de Wavre, abonde dans ce sens. "On ne voit pas en quoi une fusion va apporter des économies. En fait, il n’y a qu’un GRD qui y croit, c’est Ores. Il y a énormément de coûts incompressibles comme les amortissements ou le solde régulatoire. Les marges sur lesquelles on pourrait travailler ne sont que de 15%. Il faudrait faire une économie de 60 millions sur une marge de 15%? Si c’est le cas, il n’y aura plus d’argent dans les GRD pour accompagner la transition énergétique. Et puis, pourquoi cette économie liée à une fusion des GRD devrait s’appliquer uniquement aux prosumers et non à l’ensemble des consommateurs?"