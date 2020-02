La Wallonie ne vendra plus d'armes à l'armée de l'air saoudienne

Près d'un milliard en 2018

Si l’Union européenne reste le plus important marché pour le secteur wallon, l’Arabie saoudite est devenu son plus important client, et cela malgré les nombreuses critiques des organisations des droits de l'homme à l’égard de Riyad et de sa politique de répression au Yémen. Cela dit, du coté wallon, on se défend de toute imprudence en pointant le suivi des positions internationales dont la Position commune de l’Europe. En 2018, les contrats signés avec l’Arabie saoudite représentent 225 millions, contre 153 millions en 2017 et 33,5 millions en 2016. Derrière la monarchie sunnite, la Wallonie a vendu pour 154 millions de matériel à la France et 108 millions aux Etats-Unis.

Armée de l’air saoudienne vs Garde royale

4.400 emplois dans la balance

Pour justifier cette double décision contrastée, Elio Di Rupo met dans la balance l’aspect humanitaire et le poids de l’emploi dans l’industrie de l’armement en Wallonie. "Les organisations syndicales et les chefs d’entreprises ont, quant à eux, mis en évidence l’ampleur du poids économique et social du secteur de l’armement pour l’économie et l’emploi en Wallonie. Le ministre-président s’est montré sensible à ces arguments surtout à un moment où la Wallonie a besoin d’entreprises qui se développent et d’un volume d’emplois beaucoup plus important. En effet, 4.400 personnes (2.200 directement et 2.200 indirectement - chez FN et CMI) dépendent très largement des marchés actuels vers l’Arabie saoudite. Une absence de décision aurait mis gravement en péril l’emploi de ces 4.400 travailleurs. "