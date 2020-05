La Wallonie protégée de la sécheresse... pour combien de temps?

Ces deux derniers mois ont été particulièrement secs. La Flandre a déjà pris des mesures. Pour l'instant, la Wallonie a de bonnes réserves. Mais à court terme on n'attend gère de pluie. Quelles conséquences pour cet été?

Le mois de juin n'est pas encore là que, déjà, la Flandre souffre de sécheresse. Les provinces du Nord ont décidé l'interdiction du pompage de l'eau de certains cours d'eau. Aquaflanders a, il y a déjà un mois, demandé aux citoyens de ne pas utiliser l'eau du robinet pour arroser les pelouses et laver leurs voitures.

Les mois d'avril et mai n'ont jamais été aussi secs, dans notre station de référence à Uccle, depuis qu'on établit des mesures." Pascal Mormal Météorologue à l'IRM

"On a eu un gros déficit de précipitations depuis deux mois. Les mois d'avril et mai n'ont jamais été aussi secs, dans notre station de référence à Uccle, depuis qu'on établit des mesures", selon le météorologue de l'IRM, Pascal Mormal. "Heureusement, on avait eu un hiver bien arrosé, ce qui limite les dégâts."

Pourquoi la Wallonie est moins impactée

En Wallonie et à Bruxelles, la situation est un peu moins inquiétante qu'en Flandre. Le manque de pluie concerne tout le pays, mais "la Wallonie est moins impactée parce que ses nappes phréatiques sont plus en profondeur et qu'elle a plus de réserves avec ses barrages." Pas de quoi s'inquiéter? "Le problème perdure depuis 2017. Ça fait une séquence de quatre années problématiques au niveau des précipitations. Si on est encore confronté à une grosse sécheresse, si, ça sera inquiétant", indique Pascal Mormal qui, au vu des modèles, peut déjà annoncer que les prochains jours seront beaux et secs. "Tout au plus y aura-t-il une petite dégradation et un peu de pluie en fin de semaine prochaine." Les taux de précipitations (voir graphique) devraient descendre sous ceux de 2011, qui avait enregistré la saison la plus sèche depuis 1970.

"Toutes les grandes réserves aquifères de la Région ont été bien rechargées cet hiver et on entame l'été dans une situation bien meilleure qu'en 2019 et 2018." Benoît Moulin Porte-parole de la SWDE

Un problème de manque d'eau durant l'été serait encore exacerbé par la présence d'un nombre plus important que d'habitude de Belges au pays, suite aux restrictions aux frontières. Mais pour l'instant, à la SWDE (Société wallonne des eaux), on garde la tête froide. "Toutes les grandes réserves aquifères de la Région ont été bien rechargées cet hiver et on entame l'été dans une situation bien meilleure qu'en 2019 et 2018", confirme Benoît Moulin, le porte-parole. "Cela vaut autant pour nos grands ouvrages de surface, comme le barrage de la Gileppe, que pour les masses d'eau souterraines. Certaines sont même au-dessus du niveau "normal". Quelques semaines sans pluie n'ont guère d'impact sur les grandes nappes phréatiques".

Si la sécheresse se prolonge...

"Si le manque de précipitations se prolonge en juin, voire au-delà, l'impact se fera sentir." Benoît Moulin Porte-parole de la SWDE

Le fait que les activités touristiques soient en berne réduit aussi la consommation. Néanmoins, quelques pics ont déjà été enregistrés. Notamment le 21 mai, jour férié. "Il faisait très chaud, beaucoup de gens ont sans doute décidé de remplir leur piscine. Certains châteaux d'eau se sont vidés plus vite que ce qu'il ne pouvait se remplir", explique le porte-parole de la SWDE. C'est le genre de problème qui se présente actuellement. "Mais ça ne veut pas dire qu'on manque d'eau!"

Néanmoins, "si le manque de précipitations se prolonge en juin, voire au-delà, l'impact se fera sentir", admet Benoît Moulin. La traditionnelle solution de dérivation d'eau vers les châteaux d'eau qui se vident trop vite est utilisée en premier recours. Si ce n'est pas possible, des camions-citernes font l'appoint. "S'il n'y a vraiment plus d'alternative, on contacte les communes pour arrêter l'arrosage des terrains de football et le remplissage des piscines. Ensuite, on donne des consignes aux citoyens pour éviter l'usage inutile de l'eau."