La baisse de l'Isoc n'altère pas les recettes fiscales

L’impôt des sociétés fait l’objet depuis deux décennies d’une âpre concurrence entre les États, singulièrement entre les pays européens. Certains parlent d’un "race to the bottom", notamment lorsqu’il est question de l’Irlande et de son taux de 12,5% pourtant accepté par les instances européennes.

Pour autant, les recettes n’ont pas fait les frais de ces joutes compétitives entre les États. De 31,7% en 2000, le taux Isoc moyen est tombé à 24,7% en 2016 pour les 36 pays de l’OCDE. Dans le même temps, les recettes ont progressé de 2,7% à 2,8% du Produit intérieur brut (PIB). Par rapport aux recettes totales, l’Isoc s’est un rien tassé de 9,3% à 9%. Par contre, si on élargit le spectre à 41 pays qui ne font pas partie de l’OCDE, la part de l’Isoc est passée de 12 à 13,3% des recettes entre 2000 et 2016.

Réformes

En Belgique aussi, on observe une évolution comparable. En 2000, l’impôt des sociétés affichait encore un taux prohibitif de 40,2%. En 2016, au gré des réformes fiscales successives, on est passé à 34%. On notera cependant que, d’après le rapport de l’OCDE, c’est la Belgique qui affichait en 2016 le plus grand écart parmi les 77 pays étudiés entre le taux d’imposition théorique (34%) et le taux d’imposition effectif (26%). Preuve que les possibilités d’optimisation étaient encore nombreuses.