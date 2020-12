La chute des salaires impactés par le Covid-19 devrait se poursuivre

La baisse devrait se poursuivre

L'OIT estime aussi que "dans un avenir proche", la crise du Covid-19 aura des conséquences majeures sur l'économie et l'emploi. Concrètement, elle devrait entraîner une pression favorisant une baisse des salaires, selon l'Organisation.

L'ensemble des salaires européens ont baissé de 6,5% entre le premier et le second trimestre de 2020.

En se basant sur 28 pays européens, le rapport estime que, sans le versement de subventions salariales, comme c'est le cas par exemple du droit passerelle en Belgique, la masse salariale totale aurait baissé de 6,5% entre le premier et le deuxième trimestre 2020. Par ailleurs, la moitié des travailleurs les moins bien rémunérés auraient perdu environ 17,3% , ce qui atteste de l'insécurité générée par les métiers précaires.

Le salaire minimum comme garantie

Mais alors, comment garantir aux citoyens des conditions de vie et de travail adéquats? L'OIT plaide pour "des politiques salariales appropriées et équilibrées, élaborées dans le cadre d'un dialogue social à la fois approfondi et inclusif".