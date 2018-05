La compétitivité belge à bonne distance de la concurrence

Le retour des États-Unis en tête

Les Etats-Unis se replacent en tête du classement IMD des économies les plus compétitives. Un succès qui s’explique, selon le rapport, par les "performances économiques" et la qualité des "infrastructures" du pays. Les pays qui composent le top-5 n’ont pas changé par rapport à l’an dernier, si ce n’est leur ordre.

En tête l’an dernier, Hong Kong occupe aujourd’hui la deuxième place, grâce à l’efficacité des pouvoirs publics et au solide cadre institutionnel proposé aux entreprises. En troisième position figure une autre ville-état, Singapour. Les Pays-Bas ont dépassé la Suisse et se sont installés à la quatrième place, devenant ainsi l’économie européenne la plus compétitive.

Nos voisins néerlandais peuvent, selon le rapport IMD, se prévaloir d’une marche "équilibrée" vers la compétitivité, avec de bonnes performances tant au niveau économique qu’institutionnel et régulatoire. Le léger recul de la Suisse est à mettre sur le compte de l’érosion de ses exportations depuis le retour du franc fort décidé par la Banque nationale suisse. Les pays nordiques trustent la seconde partie du top-10 avec le Danemark (6e), la Norvège (8e) et la Suède (9e). Ces pays affichent une bonne productivité du secteur privé et des pratiques managériales saines.