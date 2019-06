La confiance des chefs d'entreprise au plus bas depuis février 2016

La perte de confiance des chefs d'entreprise s'est manifestée dans toutes les branches d'activité sondées, hormis le commerce . Le secteur de la construction et celui de l' industrie manufacturière affichent le repli le plus important.

Carnet de commandes bien fourni dans le commerce

Dans l' industrie manufacturière, la déprime s'explique par une estimation moins optimiste du carnet de commandes total et, dans une moindre mesure, à des perspectives plus négatives en termes d'emploi, selon la Banque nationale de Belgique. Dans les services aux entreprises, c'est une évaluation plus pessimiste du niveau d'activité actuel, conjuguée à une dégradation des perspectives relatives à la demande générale du marché, qui expliquent le ralentissement conjoncturel. Dans la construction, on constate également un déclin du carnet de commandes.