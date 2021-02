La consommation des ménages sera le moteur de la reprise

La reprise sera essentiellement portée par la consommation intérieure, une fois que la situation sanitaire sera sous contrôle grâce à la vaccination. Par contre, il faudra compter avec 48.000 chômeurs en plus cette année et, d’ici 2026, on ne descendra jamais sous les 5% de déficit .

C’est ce qu’indique le Bureau fédéral du Plan dans une version préliminaire de ses perspectives 2021-2026 , la version définitive étant prévue pour le mois de juin. Préparée en vue du nouveau programme de stabilité européen, cette première ébauche est réalisée à politique inchangée et ne prend pas en compte le plan de relance du gouvernement fédéral et des régions.

Croissance

Inflation et emploi

L'inflation en Belgique est tombée à 0,7% en 2020 sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie. En 2021, les prix de l’énergie devraient revenir à des niveaux plus élevés et la reprise économique devrait alimenter l’inflation, qui passerait de 1,3% en 2021 à 1,8% en 2026 , ce qui est un niveau normal. À noter que l’augmentation des accises sur le tabac prévue jusqu’en 2024 exercera une pression à la hausse sur l’inflation.

La crise sanitaire a mis brusquement fin à 5 années de forte hausse des créations d’emplois en Belgique. Si la contraction de l’emploi est restée limitée à -0,1% l’an dernier, c’est grâce au chômage temporaire et au droit passerelle. Cette année par contre, à mesure que prendront fin les mesures anti-crise, le Plan prévoit une contraction de l’emploi de 0,6%, ce qui se traduira par 48.000 chômeurs de plus en 2021 et 5.000 de plus en 2022.