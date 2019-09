La croissance belge ne dépasserait pas 1,1 % en 2019 et 2020

Selon le Bureau fédéral du plan, la détérioration du commerce international pèse sur la croissance économique de la Belgique. Les prévisions de croissance pour l'année en cours et l'année suivante ont été revues à la baisse, passant désormais de 1,3 à 1,1% en 2019 et en 2020. Du côté de l'inflation, après avoir atteint 2,1 % en 2017 et 2018, elle fléchirait à 1,5 % cette année et à 1,4 % l’an prochain.