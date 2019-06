La dette belge bientôt sous la barre de 100% du PIB

Tout est sous contrôle, nous sommes en vitesse de croisière". Tel est en substance le message délivré par l'Agence fédérale de la dette dans son dernier rapport annuel . "2018 ressemble fortement aux années précédentes", nous confirme son directeur Jean Leboutte. Et de pointer plusieurs chiffres positifs, comme la diminution des charges d'intérêt de la dette qui sont passées pour la première fois sous la barre symbolique de 2% du produit intérieur brut (PIB). Elles ont atteint 1,92% l'année passée et selon les estimations de l'agence, devraient continuer à baisser jusqu'au moins 2021.

"On s'attendait globalement à ce que le démantèlement de l'assouplissement quantitatif [de la BCE] aboutisse à des taux plus élevés. Cette hausse de taux ne s'est toutefois pas produite"

Des besoins de financement en nette baisse

L'Agence fédérale de la dette a émis pour près de 34 milliards d'euros d'obligations en 2018. De quoi financer sans problème des besoins de plus en plus faibles. Les besoins de financement ont continué de baisser en 2018 pour atteindre 33,64 milliards d'euros. Du jamais vu depuis 2009. "Nous ne sommes pas sous pression", reconnait son directeur. "Nous avons eu la possibilité d'émettre aux moments les plus opportuns". Il souligne d'ailleurs que le contexte actuel, avec des taux bas et une croissance économique positive, est en quelque sort "le meilleur des mondes" pour les finances publiques.