La digitalisation, aubaine pour l'emploi

→ Constats

La digitalisation est avant tout une histoire de transformation du marché du travail . Des postes sont amenés à se raréfier, met en avant l’étude – les exemples-types sont l’ouvrier manuel non qualifié, le caissier ou l’employé administratif. Mais les autres sont amenés à évoluer ou à monter en puissance. Enfin, des fonctions nouvelles verront le jour . Au final, oui, la digitalisation emportera avec elle un paquet de postes: 235.000 d’ici 2030, chiffre l’étude. Une perte plus que largement compensée par la création d’emplois, estimée, elle, à 864.000 . Conclusion? " Pas moins de 3,7 nouvelles offres seront disponibles pour chaque emploi qui disparaîtra ", claironne Marc Lambotte, qui préfère arrondir à 4.

→ Que faire?

L’étude commandée par Agoria identifie quatre stratégies afin de répondre à ce défi . La première concerne la quasi-totalité de la population active: 4,5 millions de travailleurs devront régulièrement mettre leurs compétences "digitales" à niveau . Une évidence qui ne se suffit pas. Pour 310.000 travailleurs ou demandeurs d’emploi, c’est carrément par la case " reconversion" qu’il conviendra de passer. " Pour une moitié d’entre eux, la formation devrait durer entre 2 et 6 mois; pour l’autre moitié, on parle plutôt de 6 à 18 mois. Ceci relève de la responsabilité tant des autorités que des entreprises! "

Le troisième axe devrait permettre de combler quelque 268.000 postes vacants. Le mot d’ordre: activation. De la population inactive, notamment en creusant la différence financière entre ceux qui travaillent et ceux qui ne le font pas, en accélérant la fin des prépensions ou en soignant l’accès au travail des personnes issues de la migration. Où il est également question de "stimuler la migration économique", de travailler plus ou plus longtemps et de mieux "harmoniser les filières et le choix des études avec la demande de main-d’œuvre".