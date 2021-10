La digitalisation de l’économie, principal héritage de la crise

La Banque nationale dresse le bilan d’une crise atypique, tant pour les revenus des ménages que pour l'emploi, avec le télétravail qui s'est installé dans la durée.

La crise que nous venons de traverser est totalement atypique. Par rapport aux autres crises, dont celle de 2008-2009, elle se différencie sur plusieurs points. Ceux-ci sont détaillés dans le numéro de septembre de la Revue économique de la Banque nationale de Belgique (BNB).

Un choc exogène

Premièrement, si la récession de 2020 a été brutale, la reprise qui a suivi a été tout aussi rapide et spectaculaire grâce aux mesures publiques de soutien, mais aussi en raison de la nature même du choc.

Les revenus des ménages ont été globalement assez peu affectés, contrairement aux crises précédentes.

La crise a été provoquée, en effet, par un choc purement exogène. Ce n’est pas comme si la crise avait été le résultat d’une économie malade, comme en 2008-2009, lorsqu’une bulle du crédit aux États-Unis avait contaminé le reste de l’économie mondiale.

Les services, premiers impactés

Deuxièmement, la crise sanitaire a davantage impacté les services que l'industrie et la construction. Habituellement, c’est l'inverse que l’on observe, l’industrie étant plus sensible aux aléas de la conjoncture que les services, dont l’ancrage est d’abord local.

L’élément déterminant a été la limitation des contacts physiques pour endiguer la pandémie.

Les revenus des ménages peu affectés

Troisièmement, les revenus des ménages ont été globalement assez peu affectés, contrairement aux crises précédentes. Par contre, la composition des revenus des ménages a changé suite à l’injection massive de revenus de remplacement (chômage temporaire, droit passerelle, allocations de CPAS, etc.).

En parallèle, la consommation des ménages a évolué au gré des mesures restrictives. Elle a ainsi été touchée par de plus fortes baisses aux deuxième et quatrième trimestres de 2020, lorsque les mesures de confinement étaient généralement plus strictes.

Les moins qualifiés davantage impactés

Quatrièmement enfin, ceux qui paient le plus lourd tribut à la crise sont les moins qualifiés. D’abord, parce que certains secteurs plus durement touchés par les mesures restrictives, comme l’horeca ou le secteur culturel, sont autant de secteurs qui occupent plus souvent des travailleurs avec un niveau d’éducation plus faible et dont les chances de retrouver un emploi ou de se reconvertir sont plus maigres.

L’accélération de la digitalisation de l’économie restera l’héritage le plus durable de cette crise.

Ensuite, parce que le télétravail est plus accessible aux fonctions moyennement et hautement qualifiées. La généralisation du télétravail fait que "le travail hautement qualifié sera plus recherché de même que les possibilités de télétravail seront également plus adaptées à ce type de fonctions", soulignent les auteurs de l’étude de la Banque nationale.

L’accélération de la digitalisation de l’économie, à travers surtout du télétravail et de l'e-commerce, restera d’ailleurs l’héritage le plus durable de cette crise.