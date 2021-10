La facture moyenne de gaz frôle les 2.500 euros par an

Les ménages belges subissent de plein fouet la hausse mondiale des prix de l'énergie. Les derniers chiffres de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) pour le mois d'octobre attestent d'une augmentation drastique de leur facture énergétique. Le prix commercial moyen du gaz naturel a augmenté de plus de 40% et le prix de l'électricité de plus de 20%.