La fédération des notaires crée un service mutualisé de protection des données

Chaque administration et chaque étude doivent nommer un responsable du traitement des données en leur sein. Les notaires ont eu l'idée de fédérer le service.

Il fallait y penser! Comme le Règlement général (européen) sur la protection des données (RGPD) et la loi belge ad hoc imposent aux administrations et institutions publiques ainsi qu'aux grandes entreprises de disposer en leur sein d'un "data protection officer" (DPO), c'est-à-dire d'un responsable interne pour tout ce qui a trait à la protection des données personnelles, il doit y avoir moyen de mutualiser cette nouvelle fonction. Autrement dit, il doit être possible de créer un service centralisé, qui assume les responsabilités du DPO pour plusieurs organisations à la fois... Cette réflexion, les notaires belges l'ont faite leur.