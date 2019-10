La fin de Thomas Cook gonfle le bilan des faillites

Avec 8.741 faillites déclarées depuis le début de l'année, la Belgique s'approche des chiffres de 2013, année "record". Par rapport à l'an passé, à la même période, Graydon calcule une hausse de 15%. La Flandre et la Wallonie connaissent toutes les deux une augmentation d'environ 20% pour les trois premiers trimestres, Bruxelles, avec 2.267 faillites en neuf mois, enregistre une hausse limitée à 3%. Septembre a été plutôt calme (235 aveux) et Graydon voit dans cette tendance "peut-être la conséquence directe de la nomination d'un nouveau président", en l'occurrence Paul Dhaeyer.

. Faut-il s'inquiéter des chiffres élevés? Il ne faut pas s'affoler, vu que cette tendance se marque depuis plusieurs mois et est notamment due à des modifications législatives. Désormais, ASBL et professions libérales peuvent être déclarées en faillite. De plus, les sociétés dormantes, ou fantômes, sont dans le collimateur de certains tribunaux et dopent aussi les chiffres de faillite.